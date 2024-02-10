شكل جديد لميداليات أولمبياد باريس 2024.. ما علاقة برج إيفل؟

قال منظمو أولمبياد باريس إن المتوجين بمداليات في الدورة الأولمبية سيحصلون على قطع من برج إيفل الشهير في العاصمة الفرنسية على الإنجاز الذي قاموا به، حيث تحتوي الميداليان على معادن قديمة من أهم معالم باريس المرصعة برموز سداسية الشكل.

تصميم شكل الميدالية

ميداليات أولمبياد باريس 2024 صمم الصائغ شومية الميدالية على شكل رموز سداسية تمثل شكل فرنسا يبلغ وزنها 18 جرامًا، وتم عملها من الحديد المأخوذ من البرج خلال عمليات التجديد السابقة، وتم تخزينها لسنوات في مستودع يظل موقعه سريًا، والميدالية تحيط بها أخاديد تستحضر أشعة الضوء المنبعثة إلى الخارج، مستوحاة من تصميم التاج الموجود في أرشيف شومية.

يُظهر الجزء الخلفي من ميداليات أولمبياد باريس، إلهة النصر اليونانية وهي تتقدم للأمام، مع وجود الأكروبوليس على جانب واحد وبرج إيفل على الجانب الآخر، وحول الشكل السداسي توجد خطوط رفيعة على فترات غير منتظمة «تم ضربها بدلاً من نقشها»، لتمثيل إشعاع فرنسا في العالم والأداء المتألق للرياضيين في الألعاب.

سبب ربط الميداليات ببرج إيفل

إنها فرصة للرياضيين لاستعادة قطعة من باريس معهم، هذا ماقاله «تييري ريبول» المدير الإبداعي لباريس 2024، الفكرة في الربط تهدف إلى ربط الدورة برموز فرنسا، وأن برج إيفل هو أهم رموز باريس لذلك تم تصميم الميدالية على شكل البرج.