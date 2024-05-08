رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

باحثة: نتوقع نتائج إيجابية للمفاوضات بشأن التهدئة في قطاع غزة

كتب:

يارا أشرف
05:12 م | الأربعاء 08 مايو 2024
رفح الفلسطينية - صورة أرشيفية

رفح الفلسطينية - صورة أرشيفية

قالت مريم صلاح باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن الغزو البري الشامل لرفح الفلسطينية أصبح وشيكا، إذ طلبت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخلاء الجزء الشرقي من المدينة.

وأضافت «صلاح»، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية دعاء جاد الحق، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «من المتوقع أن يكون للمفاوضات بشأن التهدئة في غزة نتائج إيجابية، فقد شهدنا في الأيام الماضية موافقة حركة حماس على المقترح المصري، ولكن في نفس الوقت، قُوبل كل ذلك بتعنت إسرائيلي».

هجمات كبيرة في رفح الفلسطينية

وتابعت الباحثة: «شهدنا في الأيام، تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات كبيرة في رفح الفلسطينية أسفرت عن عدد كبير من القتلى، ومصر لها دور كبير من بداية القضية الفلسطينية والأزمة الحالية سواء في المفاوضات والهدنة التي عُقدت في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية والتهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية».

اقرأ المزيد:

مراسل «القاهرة الإخبارية»: القذائف تتساقط على وسط مدينة رفح الفلسطينية

كاتبة صحفية: سيطرة إسرائيل على رفح الفلسطينية له عواقب كارثية

«القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية على رفح الفلسطينية

نقيب الأشراف يدين هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

مسؤول أمريكي: نواصل محادثاتنا مع إسرائيل بشأن القضايا الإنسانية في رفح الفلسطينية
بقلم يارا أشرف