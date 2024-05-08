محمد علي حسن: مفاوضات غزة تشهد توافقا إيجابيا بين جميع الأطراف

أكد محمد علي حسن، الصحفي المتخصص في الشؤون الخارجية، أن الدور المصري الدبلوماسي الذي تقوم به منذ أحداث 7 أكتوبر، شديد الأهمية، حيث تلقت إشادات إيجابية دولية خلال الفترة التي تشهدها الحرب، آخرها مُفاوضات الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة مع قطر والولايات المتحدة.

الدور المصري الدبلوماسي تجاه حرب غزة

أضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الأخبار»، المُذاع على شاشة «دي إم سي»، أنّ مُفاوضات غزة تشهد توافقًا إيجابيًا بين جميع الأطراف، ما يؤكد أن مصر الدولة التي تُدرك مدى أهمية ملف القضية الفلسطينية، وكيفية إدارته.

المُفاوض المصري الأكثر دراية بالجانب الإسرائيلي

تابع أنّ المُفاوض المصري هو الأكثر دراية بالجانب الإسرائيلي، لافتا إلى أنّ نتنياهو أصبح بين شقي الرحى خلال هذه الأيام، بعيدا عن الداخل الإسرائيلي المُنقسم، بسبب ما يُقدمه نتنياهو من تبريرات عسكرية، ردًا على موضوع الأسرى الإسرائيليين المُحتجزين.

وأردف أنّ نتنياهو يواجه ضغوطا من الداخل الإسرائيلي والمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنّ آخر استطلاع رأي إسرائيلي ظهرت نتائجه، حصل فيه نتنياهو على 19 مقعدا فقط في حال إجراء انتخابات، أما الجانب الدولي، فيواجه ضغوطا من أجل إدخال المساعدات الإنسانية وفتح المعابر، إنقاذا للكارثة الإنسانية التي تحدث.