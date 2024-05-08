مراسل «القاهرة الإخبارية»: القذائف تتساقط على وسط مدينة رفح الفلسطينية

قال مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر، إن هناك غارات إسرائيلية على المنطقة الشرقية لمدنية رفح الفلسطينية، موضحا أن القذائف المدفعية لا تزال تتساقط على مناطق واسعة من أحياء المنطقة الشرقية لمدينة رفح حي الجنينة وحي السلام ومنطقة تل زارع ومنطقة مطار غزة الدولي القديم المدمر، وفي محيط معبر رفح البري.

أضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن القذائف تتساقط بتجه هذه المناطق التي حددتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أنها منطقة قتال وطالبت الفلسطينيين بضرورة النزوح منها.

مجموعة من القذائف تتساقط بمنطقة وسط مدينة رفح الفلسطينية

وتابع بأن هناك مجموعة من القذائف تساقطت بمنطقة وسط مدينة رفح الفلسطينية بعيدا عن منطقة ساحة القتال المحددة بأكثر من 2 كيلو متر من ناحية الغرب، وسقطت بشكل مباشر بتجه مباني بلدة رفح، إضافة إلى الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الحربي خلال ليلة أمس على بعض المنازل وسط مدينة رفح الفلسطينية.