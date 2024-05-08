«قومي المرأة» يهنئ رئيس مجلس الطفولة والأمومة: نموذج نسائي ناجح

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، التهنئة إلى الدكتورة سحر السنباطي لتوليها منصب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي إن وصول الدكتورة سحر السنباطي، إلى هذا المنصب يعكس مدى ثقة الدولة في قدرتها على حماية حقوق الطفل والفتيات، مؤكدة أنها نموذج نسائي ناجح نفخر به جميعاً.

كما توجه المجلس القومى للمرأة بالتهنئة لأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، في تشكيله الجديد، متمنية لهن النجاح والتوفيق

جدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بجلسته اليوم، على ما انتهت إليه اللجنة العامة للمجلس بشأن الترشيحات المقدمة لها من الجهات ذات الصلة لعضوية المجلس القومي للطفولة والأمومة.

تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة

1. سحر فوزى جاد السنباطي (رئيسا).

2. هيام كمال مصطفى نظيف (نائباً للرئيس).

3. غادة فرج حافظ الدري.

4. سامح عوض الله السيد إبراهيم

5. كرم ملاك كامل شاروبيم.

6. عبداللطيف صبحى محمد فريد حواش.

7. نور اسامة محمد صالح.

8. عمر خالد سعد محمد حجازي.

9. مي محمد حسني زين الدين محمود.

10. حنان جرجس شوقي إبراهيم.

11. سارة عزيز نصيف حكيم مرجان.

12. دينا سيد كامل عبد الوهاب.

13. ميراي مراد نسيم