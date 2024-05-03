مايا مرسي تعرب عن فخرها بمبادرة «أنا وبابا»: تحقق تغيرا إيجابيا بالمجتمع

نظم المجلس القومي للمرأة أول معسكر بعنوان «أنا وبابا»، والذي يجمع القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والكهنة مع أبنائهم وبناتهم، ونشرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، منشورا عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تعرب من خلاله عن اعتزازها بهذا المعسكر وفخرها بالتجربة.

تهدف التأثير في 1000 قيادة دينية

وأكدت رئيس القومي للمرأة، على أهمية التأثير في الشخصيات القيادية الدينية لتحقيق تغيير إيجابي في المجتمع، ولفتت إلى أن المبادرة تستهدف التأثير في 1000 قيادة دينية لتحقيق، من أجل أن تخلف أثر إيجابي في المجتمع وتعكس تلك التجربة مع المواطنين.

ويأتي المعسكر ضمن مبادرات المجلس القومي للمرأة والتي تُنفذ بالشراكة مع WellSpring Egypt، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتهدف هذه المعسكرات التدريبية إلى تعزيز القيم الأسرية وتطوير المجتمع من خلال تدريب القيادات الدينية وتوعية أبنائهم وبناتهم.

تحقيق تأثير ملموس على المدى الطويل

تسعى هذه المبادرة إلى خلق جيل جديد يدرك أهمية العمل الجماعي والتنمية الأسرية، ويتمتع بالقدرة على قيادة التغيير الإيجابي في المجتمع، ويأمل المجلس من خلاله بناء جسور التواصل بين القيادات الدينية وأبنائهم، وتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، وتشجيع الحوار البناء والتفاهم المتبادل.

وقالت رئيس القومي للمرأة، في منشورها، إن من المتوقع أن تسهم هذه المعسكرات في تحقيق تأثير ملموس على المدى الطويل، وذلك بتمكين القيادات الدينية من لعب دور فعال في تنمية المجتمع وتعزيز القيم الإيجابية، وبهذا يكون المجلس القومي للمرأة قد أخذ خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيته لمجتمع مصري أكثر تقدمًا وتنوعًا.