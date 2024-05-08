مراسل «إكسترا نيوز» يوضح آخر تطورات الوضع في معبر رفح

قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من معبر رفح، إن منظمة الأونروا أصدرت بيانا من خلال مدير عملياتها، الذي فند المزاعم الأمريكية التي أعلنت بالأمس على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال إن اليوم سيتم فتح معبري رفح وكرم أبو سالم لإدخال المساعدات والوقود، لكن لم يتحقق ذلك حتى هذه اللحظة حسب البيان الصادر عن الأونروا.

أزمة إنسانية كبيرة جراء انقطاع وصول الوقود

وأضاف «الغنام»، خلال رسالة على الهواء، أن مكتب الأمم المتحدة في قطاع غزة حذر أمس بأنه لم يبق سوى 24 ساعة فقط وتكون هناك أزمة إنسانية كبيرة جراء انقطاع وصول الوقود إلى الجانب الآخر، وبالتالي ستبقى هذه المركبات التابعة للمنظمات الإغاثية عاجزة عن الحركة ونقل المساعدات من مخازنها والذهاب بها بعيدا وسيكون هناك مقدمة لمجاعة إذا استمر ذلك إلى مسافة طويلة من الزمن.

بيان صادر من وزارة الصحة الفلسطينية

وأشار إلى أن بيانا صادرا من وزارة الصحة الفلسطينية يتحدث أن قوائم الجرحى والمصابين باتت الآن في انتظار لحظة انفراجة في معبر رفح والعبور إلى الجانب الآخر، أما عن الجانب المصري فتصطف عشرات من سيارات الإسعاف تنتظر لعبور الجرحى لكن قوات الاحتلال باتت تحتل كل شبر داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بالتالي لا يوجد خدمات أو موظفون أو عاملون في هيئة المعابر الفلسطينية حتى يتم التعامل مع قوائم المصابين.