التضخم يضرب إسرائيل.. غضب كبير بعد زيادة سعر الوقود للمرة الخامسة

حالة من الغضب انتشرت في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد زيادات متتالية في أسعار الوقود، إلى جانب سلسلة الزيادات الجديدة في الأسعار التي تدخل حيز التنفيذ الخميس، ما يسلط الضوء على حالة التضخم في البلاد، وفقا لجريدة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وتابعت الجريدة العبرية أنه رغم أن التضخم السنوي انخفض في أول شهرين من العام إلى معدل 2.5% سنويا، فإنه عاد بالفعل وارتفع في مارس إلى 2.7%، فيما تشير التوقعات إلى أن مؤشرات الأشهر الثلاث «أبريل ومايو ويونيو»، ستتراوح بين 0.5% و0.7%، وهو ما يضمن زيادة حادة في التضخم.

حكومة الاحتلال وسياسات الحرب وراء أزمة الوقود

وأكدت الصحيفة، أن الشارع الإسرائيلي يدرك أن أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي من بين المتسببين الرئيسيين في هذا التضخم، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، موضحة أن السبب في ذلك هو أن «رغم وعودهم، فإنهم لم يوقفوا ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والضرائب العقارية والوقود»، وكان بإمكانهم فعل ذلك.

وانتقدت الصحيفة أن الحكومة الحالية، من الأسهل لها فرض الضرائب على الجمهور، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المائة على جميع المنتجات والخدمات في الاقتصاد لرفع الدخل، بدلاً من الإضرار بالميزانيات غير الضرورية للوزارات الحكومية، والتي توجد فقط لسبب واحد فقط: الحفاظ على الائتلاف الحالي.

الارتفاع الخامس على التوالي في أسعار النفط

وارتفع سعر لتر وقود أوكتان 95 منذ الأمس إلى 7.90 شيكل، بارتفاع 1.8 شيكل مقارنة بالسعر الحالي (7.72 شيكل) ليكون سعر الخدمة الكاملة 8.12 شيكل، وهو الارتفاع الخامس على التوالي في الأسعار، في ظل الارتفاع الكبير لسعر الدولار مقابل الشيكل.

وارتفع سعر النفط الآجل بما يزيد عن 10% خلال الشهر الجاري فقط، في ظل مخاوف من دعم أسعار الوقود الذي من شأنه زيادة عجز موازنة الدولة بمئات الملايين، في ظل حرب مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي تثقل الميزانية.

وكان وزير الطاقة إيلي كوهين ووزراء آخرين، أيدوا مؤخرا تجديد تخفيض ضريبة الوقود في دولة الاحتلال، ولكن لا يزال موقف نتنياهو هو الحاسم في كل الأحوال.