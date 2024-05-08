ست بـ«100 راجل».. كيف تحدث كريم عبدالعزيز عن والدته قبل رحيلها؟

غيب الموت السيدة سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبدالعزيز، اليوم، حسبما أعلنت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام».

وكان كريم عبدالعزيز على علاقة قوية بوالدته، لأنها أسهمت بشكل كبير في تربيته، وتحديدا بعد انفصالها عن المخرج محمد عبدالعزيز، حيث كان يعتبرها الفنان كاتمة أسراره التي يلجأ إليها في كل وقت وحين.

كريم عبدالعزيز: والدتي رفضت الزواج بعد انفصالها عن والدي

وصف كريم عبدالعزيز والدته أثناء استضافته في برنامج «السيرة» الذي قدمته الإعلامية وفاء الكيلاني بأنها سيدة بـ«100 راجل»، حيث خاضت تحديات كثيرة في حياتها، بحسب قوله، متابعا: «أمي رفضت تتجوز بعد انفصالها عن أبويا لسببين، أولهما عشان تربيني أنا وأختي، والسبب الآخر هو حبها لوالدي التي كانت تعتبره حب حياتها».

سبب لوم كريم عبدالعزيز لوالديه

أوضح كريم عبدالعزيز، أنه وجه لوما كبيرا لوالده المخرج محمد عبدالعزيز في طفولته بسبب انفصاله عن والدته، كما وجه اللوم نفسه لوالدته حينما كبر في العمر، مضيفا: «وجهت اللوم لكليهما، وبعدين صالحتهما على بعض».