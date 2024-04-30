أحمد السقا: «كريم عبدالعزيز أجدع صاحب قابلته في حياتي»

وجّه الفنان أحمد السقا كلمة محبة وشكر لصديقه وعشرة عمره الفنان كريم عبدالعزيز، وذلك عبر حسابه بموقع «فيسبوك»

أحمد السقا يتحدث عن صداقته بكريم عبدالعزيز

ونشر «السقا» صورة تجمعه بكريم عبدالعزيز معلقًا: «قاعد وصاحي بدري ولقيت نفسى عايز أقول كلمه في حق أجمل وأجدع صاحب قابلته في حياتي من وإحنا عيال صغيرين، أنا كنت عايش في شارع شهاب وهو عايش في العجوزة، والقدر ربطنا ببعض ومن يومها وإحنا أكتر من الأخوات، وربنا يخلينا لبعض لأنه بجد راجل وجدع ومتربي وابن ناس».

وأضاف أحمد السقا: «طول عمرنا مابنقولش لبعض غير ازيك يا صاحبي، عامل إيه يا صاحبي، أو مبروك يا صاحبى، وحقك عليا إني أقولك ربنا يخليك ليا يا صاحبى، صاحبى وأخويا اللي بجد كريم عبد العزيز، رقبتي ليك يا صاحبي، كلمة حق في حقك يا صاحبي».

واختتم «السقا» قائلًا: «ملحوظة عشان الناس اللي بتصطاد ي المية العكرة دي الصورة اللي كريم كسب بيها جوي أورد، وفي كل الحالات صاحبي قمر».