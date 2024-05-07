مواقف طريفة بين كريم وياسمين عبدالعزيز.. ماذا قالت زوجته؟

مواقف كثيرة من الشقاوة والمرح والضحك والمقالب، جمعت بين كريم وياسمين عبدالعزيز، خلال تصوير مسلسل امرأة من زمن الحب، بطولة الفنانة سميرة أحمد، إذ خلقا حالة خاصة في الكواليس، وأطلق عليهما «أشقى أفراد العائلة»، ليستمرا على حالهما كلما تقابلا سويًا، سواء في تصوير ما أو مقابلة أسرية.

التشابه بين ياسمين وكريم عبدالعزيز

لم يكن التشابه في اسم الأب فقط، بل شخصياتهما ذاتها، لدرجة قد ظن البعض أنهما شقيقان، هكذا أوضحت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، علاقتها بالفنان كريم عبدالعزيز خلال حديثها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «DMC».

«امرأة من زمن الحب، كنت أول مرة أشوف كريم عبدالعزيز على الحقيقة.. ولقينا إننا شبه بعض جدًا حتى في ناس بتقول ملامحنا زي بعض»، وفق «ياسمين»، مشيرة إلى أن «هايدي» زوجة «كريم»، كانت كلما رأتها تخبرها بأنها «كريم»، لكن على شكل بنت، بسبب التقارب الذي بينهما في كل شيء.

كريم وياسمين «مش إخوات»

«كل الناس قالولي إنتي كريم عبدالعزيز على شكل ست، وكل الناس كانت فكرانا إخوات ده حبيبي والله بحبه أوي»، موضحة أن هناك صفات كثيرة مشتركة بينها وبين «كريم»: «لا كريم حبيبي وغير الشكل أنا وهو في الحقيقة شخصياتنا زي بعض جدًا».

ولاق ظهور ياسمين عبدالعزيز مع «صاحبة السعادة»، تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور، وانهالت التعليقات الإيجابية على حديثها عن كريم عبدالعزيز: «فعلا زمان كنت مفكرة أنهم إخوات.. الاتنين حلوين وعسل وقمة في الأدب والأخلاق»، «أجمل ياسمين وأجمل كريم أخف دم في أبناء جيلهم ومبدعين ربنا يوفقهم»، «أنتوا الاتنين عسل ونجوم مصرية محترمة وكل الحب ليكم»، كما أن هناك من ظل يعتبرهم إخوات حتى الآن.