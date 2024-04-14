كريم عبدالعزيز يكشف لـ لميس الحديدي كواليس العمل مع بيتر ميمي في الحشاشين

كشف الفنان كريم عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة، عن الكواليس والأسرار الخاصة بتصوير مسلسل الحشاشين الذي خاض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2024.

كريم عبد العزيز يكشف سر بيتر ميمي مع الحشاشين

ومن بين الأسرار التي كشفها كريم عبدالعزيز في برنامج لميس الحديدي، السر وراء التعامل الرابع له مع المخرج بيتر ميمي بمسلسل الحشاشين، قائلا: «حبي لهذا الرجل كبير كإنسان وكفنان، وأهم ما يميزه هو تبسيط الحروب ودي صفة كبيرة جدا لأنك بتعملي عمل ضخم جدا».

وتابع كريم عبد العزيز: «أكيد الشخصية أثرت عليا، لكن قد إيه المخرج بسّطلي المشروع، حتى في الاختيار 2 و3 وبيت الروبي»، مؤكدا أنّ أهم صفات المخرج هو تبسيط المشوار: «بيني وبينه جملة أقوله أنا خلصت يقولي آه شكرا، أقوله بجد يقولي آه والله، أقوله ده أنا كل يوم عندك، أولا بيحب الممثل جدا وبيحب يكون الممثل هو الأداة اللي بيوصل بيها شغله للجمهور».