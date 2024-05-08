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حماس: اكتشاف 7 مقابر جماعية بمستشفيات غزة دليل على وحشية الاحتلال ضد شعبنا

كتب:

منة شبانة
07:17 م | الأربعاء 08 مايو 2024
المقابر الجماعية في غزة

المقابر الجماعية في غزة

أكدت حركة حماس أنّ توالي اكتشاف المقابر الجماعية في غزة، يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات لوقف العدوان الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، لافتة أنّ إعلان اكتشاف 7 مقابر جماعية بمستشفيات قطاع غزة دليل جديد على وحشية الاحتلال ضد شعبنا، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وطالبت حماس، الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية بتوثيق جرائم الاحتلال ورفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

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بقلم منة شبانة