حماس: اكتشاف 7 مقابر جماعية بمستشفيات غزة دليل على وحشية الاحتلال ضد شعبنا

أكدت حركة حماس أنّ توالي اكتشاف المقابر الجماعية في غزة، يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات لوقف العدوان الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، لافتة أنّ إعلان اكتشاف 7 مقابر جماعية بمستشفيات قطاع غزة دليل جديد على وحشية الاحتلال ضد شعبنا، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وطالبت حماس، الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية بتوثيق جرائم الاحتلال ورفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.