محلل سياسي: «الجنائية الدولية» تتعرض للتهديد لمنع إصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو

أكد أمجد شهاب المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية، أنّ الأوروبيين لا يقومون بفرض عقوبات على إسرائيل بل يقدمون النصائح لهم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي ضغوطات دولية على دولة الاحتلال.

المحكمة الجنائية الدولية ومذكرة اعتقال لنتنياهو

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، على فضائية «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامي خالد عاشور، أنّ المحكمة الجنائية الدولية من المفترض أنّ تُصدر مذكرة اعتقال لنتنياهو، خاصة وأنّ الحرب على غزة ليست الجريمة الأولى للاحتلال الإسرائيلي، فهناك جرائم لعام 2009 و2014 و2018 و2019 و2021.

وذكر: «كان هناك محاولات لإصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو، ولكن هناك مجموعات كبيرة من المحامين في فرنسا وأمريكا اللاتينية والدول الأخرى للضغط على المحكمة الجنائية الدولية شديدة ووصلت إلى حد التهديدات».

دعم الكونجرس الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي

وتابع: «حتى أن مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي، وجهوا رسالة واضحة ومُوقعة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه سيدفع الثمن غالي، إذا اتخذ أي إجراء ضد إسرائيل، وهذا يدل على أن هذه المحاولات المتكررة ربما لن تنجح في حالة أنه تم إصدار هذه المذكرة، فالمحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك أي آليات تنفيذ».