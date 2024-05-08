في ذكرى وفاته.. حكاية فنان مصري شارك في الحرب العالمية الثانية

رحلة مليئة بالمحطات، استطاع فيها الفنان أحمد مظهر تحقيق بصمة تُخلد ذكراه لمدة 22 عاما، حيث توجد العديد من الخبايا في حياته يجهلها الكثير من مٌحبيه، ليكشف عنها خلال حواره في برنامج «حديث الذكريات»، التي كان أبرزها مشاركته في الحرب العالمية الثانية.

الحرب العالمية الثانية

اشترك أحمد مظهر في الحرب العالمية الثانية، من خلال عمله كضابط في الجيش، وكان يخدم في سلاح الفرسان، قبل التحاقه بالفن، وأثناء الحرب كٌلف بمهمة كان من الممكن أن تقضي على حياته، وهي متابعته رفقة زملائه، الألغام التي كانت تسقط في قناة السويس، وتحديد أماكنها في مياه القناة لتطهيرها، وصف أحمد مظهر هذه المرحلة قائلاً:«كنا بنتعرض لغارات بشعة، لأنهم كانوا عايزين يضربوا الأجهزة، اللي بتحدد سقوط اللغم لكي لا تطهرالقناة، والفترة دي كانت صعبة لأن الواحد يبقى نازل عليه اللغم، وكل اللي يهمه تحديد مكانه مش يدرأ بنفسه»

صدفة أدخلته الفن

كان يُجيد أحمد مظهر ركوب الخيل، وبسبب إتقانه للفروسية، عرض عليه زوج شقيقته، المنتج والمخرج إبراهيم عز الدين، الاشتراك في فيلم «ظهور الإسلام»، حيث كان يحتاج لشخص يجيد ركوب الخيل في الفيلم، وأكد أحمد مظهر أنه قام بهذا الدور وهو لا يزال ضابط في الجيش، لينطلق بعدها في الفن ويثبت أقدامه بين نجوم هذه الفترة.

ذكرى رحيل أحمد مظهر

رحل أحمد مظهر عن عالمنا، في الـ8 من مايو عام 2002، عن عمر يناهز الـ84 عاماً، بعد رحلة فنية طويلة استمرت إلى السنوات الأخيرة في حياته.