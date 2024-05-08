«القناة الأولى» تعرض تقريرًا عن الفنان أحمد مظهر في ذكرى رحيله

تحل اليوم ذكرى وفاة فارس السينما المصرية الفنان أحمد مظهر، الذي رحل في 8 مايو 2002 عن عمر ناهز 85 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا في تاريخ السينما المصرية، لذا عرضت«القناة الأولى» تقريرًا عن الفنان الراحل أحمد مظهر في ذكرى رحيله.

معلومات عن الفنان الراحل أحمد مظهر

وكشف التقرير معلومات عن الفنان الراحل أحمد مظهر، مشيرا إلى أنه ولد في 8 أكتوبر 1917 بمحافظة القاهرة، وتخرج من الكلية الحربية عام 1938، وهو دفعة الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، وكان ضمن المنتخب المصري الملكي للفروسية، ثم عين قائدًا لمدرسة الفروسية.

أول دور في مسيرة أحمد مظهر الفنية

وأوضح التقرير أن أحمد مظهر بدأ حياته الفنية حينما أختاره المخرج إبراهيم عز الدين ليقوم بدور في فيلم «ظهور الإسلام» عام 1951، وبعدها رشحه يوسف السباعي لبطولة فيلم «رد قلبي» عام 1952، وحقق هذا الفيلم نجاحًا كبيرًا.

برع أحمد مظهر فى جميع الأدوار التي أسندت إليه، ومن أهم أفلامه «دعاء الكروان»، «الأيدي الناعمة»، «غرام الأسياد»، «لصوص ولكن ظرفاء»، وغيرها من الأفلام الناجحة.