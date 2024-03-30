«باب رزق» يرصد مشاهد من داخل حديقة أحمد مظهر التراثية.. تضم 75 ألف نبات نادر (فيديو)

خصص برنامج «باب رزق» تقديم الكاتب يسرى الفخراني على قناة dmc، حلقة خاصة حول حديقة الفنان أحمد مظهر التراثية والتي تضم الحديقة الـ75 ألف نبات على بعد خطوتين من قلب القاهرة وعمرها 75 سنة أسسها الفنان الكبير البرنس أحمد مظهر على مساحة 30 فدانا، وجعلها ابنه المهندس شهاب مظهر رائعة من روائع الحضارات في العالم.

رحلة في عالم الخيال

وأكد «الفخراني» أن مجرد الوصول إلى الحديقة رحلة في عالم الخيال، فتجد هنا أشجارا وزهورا وورودا ونباتات من كل مكان في العالم تعيش معا فى سلام.

75 ألف نبات نادر

وتروي الدكتورة تريزا لبيب، استشارية الحدائق النباتية التراثية، إن هنا حديقة شهاب مظهر ابن الفنان أحمد مظهر المكان جميل ويزخر بالعديد من النباتات، وكان فى 2009 حوالى 350 نوعا من النباتات والآن أصبحوا 4 آلاف نوع، و75 ألف نبات نادر فى حديقة واحدة.

وأشارت خلال لقائها عبر برنامج «باب رزق» تقديم الكاتب يسري الفخراني على قناة dmc، إلى: «أنه بداخل الحديقة صوبة تعتبر صورة مصغرة من الصوبة الموجودة في لندن وهى أكبر حديقة نباتية على مستوى أوروبا، وفى كل مكان فى حديقة الفنان تجد مكتوب على كل نبات بلد المنشأ الذى جاء منه».