نجوم الفن ينعون والدة كريم عبد العزيز: «ربنا يصبر قلبك»

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي والدة الفنان كريم عبد العزيز، التي غيبها الموت اليوم، إذ تحولت حسابات نجوم الفن على منصات التواصل الاجتماعي، إلى دفتر عزاء.

وكتبت منه فضالي عبر حسابها على «إنستجرام»: «لا حول ولا قوة إلا بالله، توفيت والدة صديقي وزميلي العزيز النجم كريم عبد العزيز، رجاء الدعاء وقراءة القرآن، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يصبر قلبك، ويا رب آخر الأحزان».

وكتل إدوارد عبر حسابه على «إنستجرام»: «خالص التعازي للصديق كريم عبد العزيز في وفاة المغفور لها والدته، ربنا يرحمها ويصبره».

وكتب الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر عبر حسابه على «إنستجرام»: «خالص العزاء لإخواتي الغاليين كريم وياسمين عبد العزيز، والأسرة كلها في وفاة المرحومة والدتهما.. الفاتحة».

وكتب فيفي عبده عبر حسابها على «إنستجرام»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة النجم كريم عبد العزيز، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر أهلها وأحبابها يا رب».