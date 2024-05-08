أحمد السقا ينعى والدة كريم عبدالعزيز: «الفاتحة لوالدة أخي وصديق عمري»

حرص الفنان أحمد السقا على نعي والدة الفنان كريم عبدالعزيز، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كتب أحمد السقا عبر الصفحة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبدالعزيز والدة أخي وصديق عمري كريم عبدالعزيز، اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من أهل الجنة، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء».

موعد ومكان جنازة والدة كريم عبدالعزيز

توفيت والدة الفنان كريم عبدالعزيز، اليوم، ومن المقرر أن تُشيع جنازتها من مسجد الرحمن الرحيم، غدا بعد صلاة الظهر، ويوارى جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة.

بوسي شلبي تعلن خبر وفاة والدة كريم عبدالعزيز

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي نبأ الوفاة عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، كما كشفت عن موعد ومكان صلاة الجنازة.