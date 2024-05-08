أشرف جلال: يجب اهتمام الباحثين بالدراسات الكيفية

نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم، جلسة بحثية بعنوان «التناول الإعلامي لقضايا البيئة والمناخ وتأثيراته على الجمهور»، ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر «الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية».

المعالجة الإعلامية لقضايا التغيــر المناخي

وبدأت الجلسة بكلمة للدكتور محمود يوسف، أكد على أهمية مناقشة كيفية تناول الوسائل الإعلامية المختلفة لقضايا البيئة والمناخ، ومدى تأثيرات المعالجة على اتجاهات الجمهور وتعزيز الوعي والمعرفة لديه بالقضايا البيئية والتغيرات المناخية وكيفية مواجهة تحدياتها، ناصحا الباحثين بأهمية عدم البعد عن مجال التخصص الدقيق، مع الربط بينه وبين المجالات الصحفية المختلفة.

وتضمنت الجلسة عددا من البحوث تناولت موضوعات المعالجة الإعلامية لقضايــا التغير المناخي بالصحف المصرية، وتغطية صحافة الفيديو لقضايا التغيرات المناخية في القنوات الصحفية الإخبارية علــى يوتيوب، والعديد من القضايا الأخرى.

وخلصت نتائج دراسة الباحث السيد عبــد الرحمن علي، الأستاذ المساعد بقسم المتكاملـة بكليـة الإعلام وتكنولوجيـا الاتصال جامعـة السـويس، إلى أن أبرز الموضوعات التي ظهرت في التغطية، هي مظاهر التغير المناخي، ومشروعات للحد من المخاطر، ومؤتمرات ومنتديات واجتماعات، وأسباب التغير المناخي، واتفاقيات وتعهدات، وحلول ومقترحات ومبادرات، وبرامج ودراسات علمية، ومظاهرات ودعاوي قضائية.

كما جاء الخبر الصحفي على رأس الفنون والقوالب الصحفية المستخدمة في المعالجة الإعلامية، كما حصلت الصفحات الداخلية على المرتبة الأولى في موقع المادة الصحفية.

وأشارت نتائج دراسة أعدتها الباحثة سمر علي حسن، المدرس بقسم الصحافة والنشــر الرقمي بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس، إلى تصدر قالب التقرير ضمن القوالب الفنية المستخدمة في تغطية صحافة الفيديو لقضية تغير المناخ، مع بروز مقاطع الفيديو القصيرة (أقل من 5 دقائق) في مقدمة عينة الدراسة.

وجاء شرح المخاطر ودعم حلول التصدي لتغيرات المناخ في مقدمة أهداف تغطية صحافة الفيديو لتغير المناخ، كما سيطر الاتجاه الإيجابي على تغطية نحو نصف (%52.99) عينة مقاطع الفيديو.

وتوصلت الدراسة التي أعدتها الباحثة ريهان شعلان، إلى مساهمة حملة اليد الذهبية في الترتيب الأول في معرفة المرأة بالحرف الموجودة في محافظة الفيوم، وتقديم صورة المرأة الأصيلة بنت البلد، وزيادة معرفتها بالمنتجات التي يعاد تدويرها للحفاظ على البيئة، وزيادة معدلات عمل المرأة المصرية للمساهمة في النمو الاقتصادي للدولة.

كما توصلت الدراسة التي أعدتها الباحثة رنا مجدي، إلى أن معدل تعرض الجمهور المصري عينة الدراسة للمنشورات التي تحتوي على القصص المرتبطة بالمشكلات البيئية مرتفعا بوجه عام، وكان معدل التعرض دائما بنسبة 61%، بينما جاء معدل التعرض أحيانا بنسبة 28%، وأخيرا جاء معدل التعرض نادرا بنسبة 11%.

وفي ختام الجلسة، قدم الدكتور أشرف جلال بعض التعليقات حول الأبحاث المعروضة، قائلا: «إن التعرف بسوق العمل يجعل الباحث قادرا على الحكم على المعالجة الإعلامية بصورة أكثر مهنية، حيث إنه لابد ألا يكون الحديث عن القضايا البيئية بصورة مجردة بل لابد من ربطها بقضايا محددة كقضايا التنمية المستدامة وقضايا الصرف الصحي، وأن يكون هناك ملموسية في القضايا التي يتم تناولها، مع التركيز على الحلول العملية التي يمكن تطبيقها».

وأشار إلى أهمية تحقيق التطبيق السليم للنظريات الإعلامية كنظرية الأطر الإعلامية -على سبيل المثال- لا تكتمل بدون دراسة ميدانية للتطبيق على الجمهور، مضيفا أن دراسات القائم بالاتصال، لابد من تطبيقها على عينة كبيرة من الممارسين، حتى يمكن الخروج بمؤشرات قابلة للتعميم، موصيا بضرورة اهتمام الباحثين بالدراسات الكيفية، وتكثيف الجهود البحثية في مجال الإعلام البيئي.