افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي التاسع عشر حول الطب البيطري

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور مصطفى محمد كمال رئيس الجامعة الأسبق، ورئيس جامعة بدر بأسيوط، اليوم فعاليات المؤتمر العلمي التاسع عشر حول «الطب البيطري ورؤية مصر 2030»، الذي نظمته كلية الطب البيطري بالجامعة، بالتعاون مع كلية الطب البيطري، بجامعة بدر بأسيوط.

توفير الحماية الصحية للإنسان

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، المكانة المهمة التي يحظى بها الطبيب البيطري، بوصفه المسئول عن صحة الإنسان، والحيوان معاً، وذلك تحت مظلة اهتمام الدولة بتوفير الحماية الصحية للإنسان، والثروة الحيوانية، موضحا أن عملية الرقابة علي المنتجات الحيوانية، وسلامتها، ووصول الغذاء السليم، والخالي من المسببات المرضية؛ هي مسئولية الطبيب البيطري.

تحقيق الريادة والتفوق في مجال الطب البيطري في مصر

أشار الدكتور مصطفي محمد كمال؛ إلى أن المؤتمر يأتي لأول مرة، في إطار التعاون المثمر، والقائم بين جامعة أسيوط، وجامعة بدر، الذي يعد ترجمةً واقعية، وملموسة، لدور جامعة أسيوط، منذ نشأتها، بوصفها منارة للعلم، والمعرفة في صعيد مصر، والحاضنة لكل جهود التعليم، والتنمية، والتنوير في مختلف المجالات، وهو ما تحرص قيادة جامعة أسيوط، عبر سنوات من الجهد، والعمل الدؤوب، مرحبا في ذلك بكل المشاركين في فعاليات المؤتمر الممتدة خلال يومين بجامعتيّ أسيوط وبدر، متمنيا نجاح المؤتمر، وتحقيق الريادة والتفوق في مجال الطب البيطري في مصر.

تطوير الأساليب البحثية

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور جمال بدر، أن رؤية مصر 2030 تثمن دور البحث العلمي في مجالات الطب البيطري، مشيراً إلي إدراج مجلة كلية الطب البيطري، ضمن المجلات المبوبة؛ في أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة سكوبس (Scopus)؛ فضلاً عن إعتلائها للمركز (201 : 300) علي مستوي العالم في تصنيف شنغهاي، وهو ما يعكس الإدارة المميزة لكلية الطب البيطري.