تعديل موعد عزاء والدة الفنان كريم عبد العزيز

عدلت أسرة الفنان كريم عبد العزيز، موعد إقامة عزاء والتده سهير عبد العزيز، الذي كان من المقرر إقامته الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقررت الأسرة، تعديل موعد إقامة العزاء، ليقام غدا الخميس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ونشر المكتب الإعلامي للفنان كريم عبد العزيز، بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تضمن: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة النجم كريم عبدالعزيز، وستشيع الجنازه غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء بعد غد الجمعة بمسجد الشرطه بالشيخ زايد».

وتابع: «ونهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا على حرمة الموت، بناء على طلب الأسرة، ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء».