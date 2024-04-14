كريم عبد العزيز: الحشاشين كان من المفترض عرضه في رمضان 2023

قال الفنان كريم عبد العزيز، إنّ مسلسل الحشاشين كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضاني 2023، لافتًا إلى أنه استغرق عامين، وهي مدة مهمة لطبيعة العمل الضخم.

كواليس تصوير الحشاشين

وأضاف «عبدالعزيز» خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «مثل هذه الأعمال بطبيعتها الضخمة وحجم الاستعداد الضخم المطلوب لها من معارك وجرافيكس، وغيرها من مونتاج تكون في حاجة إلى وقت طويل، وذلك عندما نقارنها بالأعمال الأخرى، وبالتالي، فإننا لم نستطع أن نعرض المسلسل في العام الماضي».

وأكد الفنان كريم عبد العزيز، أنّ مخرج المسلسل بيتر ميمي اهتم بكل التفاصيل بداية من الموسيقى لمختلف الديكورات والجرافيكس، مما تتطلب وقتًا جعله لم يحلق السباق الرمضاني 2023: «الأعمال التاريخية صعبة وتحتاج لوقت كبير إنتاجيًا وإخراجيًا».

المراجع التاريخية لمسلسل الحشاشين

وأشار، إلى هذا المسلسل أول أعماله التاريخية، متطرقًا إلى المراجل التي استقى منها شخصية حسن الصباح وهيئة ملابسه: «لا توجد مراجع كافية عن الحشاشين لكني لم اترك أي شيء عن الحشاشين إلا وقراته وشاهدته سواء أعمال تسجيلية أو غيرها أو أراء نقاد سواء في الداخل أو الخارج إلا وقرأتها وشفت كل الأفلام التسجيلية».

وذكر أن حسن الصباح ليس له صور إلا واحدة قديمة تم رسمها بالفحم: «شفت الصورة وبناء على تلك المراجع والأفلام التسجيلية وآراء النقاد بالإضافة لنقاشاتي مع المخرج بيت ميمي والكاتب عبد الرحيم كمال، والصورة الذهنية التخيلية كونت شخصية حسن الصباح التي أديتها تخيلته بهذا الشكل».