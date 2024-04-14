كريم عبد العزيز: الفن مجازفة ومغامرة.. ومسلسل الحشاشين عمل ضخم جدا

قال الفنان كريم عبد العزيز، أي فنان يريد أمن يغامر بتقديم شخصية مثل حسن الصباح، خصوصاً أنني تربيت على يد أساتذة كبار وأجيال عظيمة في الفن، وتربينا على أن الفنان عبارة عن جرأة وتغيير سواء الأستاذ عادل إمام أو محمود عبد العزيز وأحمد زكي فقاموا بتأدية كل الأدوار.

تابع خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON قائلا: «جرى تصوير مسلسل الحشاشين في لوكيشن قاعة الحكم من قلعة «آلموت» التي تحصن بها الصباح مؤسس طائفة الحشاشين».

وأوضح: «الفن مجازفة ومغامرة بالإضافة إلى أن شخصية حسن الصباح لأي فنان هي قماشة مغرية لتجريب طاقات جديدة ومناطق مختلفة داخلي كممثل ولا يوجد شخصيات تساعد على ذلك سوى الشخصيات الفذة».

أردف: «قعدنا سنتين في عمل ضخم جدا وفي عالم صعب والإمكانيات التي قدمتها الشركة غير مسبوقة في الإنتاج المصري وأنا بشكر كل اللي اشتغلوا حتى اللي زق كاميرا وهذا يثبت أن توافر الإمكانيات للفن المصري يتيح له كل شيء».