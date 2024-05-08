«المصري للفكر»: دور مصر ليس لمصالحة الطرفين بل الحفاظ على الأمن القومي العربي

أكد اللواء أركان حرب، محمد قشقوش، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا والمركز المصري للفكر والدراسات الاسترتيجية، أنّ الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، ليس فقط دور مُصالحة أو حل المشكلات بالتفاوض، بل للحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.

الأزمة المتصاعدة في مدينة رفح الفلسطينية

أضاف خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج «مساء dmc» المُذاع على فضائية «dmc»، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أنّ هناك أزمة متصاعدة جديدة، خاصة بتقدم القوات الإسرائيلية إلى مدينة رفح الفلسطينية، لافتا إلى أن هذا التقدم حدث بسبب تعديل مطالب حماس، الذي جاء بعد اشتباك حماس في منطقة كرم أبو سالم، وقتل فيه 3 إسرائليين.

اجتياح رفح الفلسطينية

تابع: «القوات والحكومة الإسرائيلية، لديها توجيه من الولايات المتحدة، بأن لا يتم عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية إلا للضرورة القصوى، وأن يكون هناك ترحيل للمواطنين من المنطقة، بحيث لو أضطر الجانبين للقتال، يكون الضرر أقل قدر ممكن على الشعب الفلسطيني العزل، المتمثل في 100 ألف مواطن فلسطيني».