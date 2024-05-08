مفكر سياسي: حماس تتلقى عونا ليس قليلا من حزب الله اللبناني

أكد عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أنّ المجتمع الدولي يُهمل حلقة من أين تتسلح حركة حماس؟، لافتا إلى أنها بعد أحداث 7 أكتوبر، مستمرة بعملياتها العسكرية ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أنها تتلقى عونًا ليس بقليل من جانب حزب الله اللبناني، الذي يرشق أيضا شمال دولة الاحتلال.

موافقة حركة حماس على اتفاقية وقف إطلاق النار

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على فضائية «الحياة»، من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنّ موافقة حركة حماس على اتفاقية وقف إطلاق النار، لم يتحدد بوقت معين، مواصلا: «اتفقنا على وقف إطلاق النار 40 يوما كمرحلة أولى، لكن هيبدأ يوم كام أو الساعة كام؟».

وقف إطلاق النار المؤقت كاف لنقل الرهائن

تابع أنّ وقف إطلاق النار المؤقت، وقت كافي لنقل كل الرهائن لدى حماس إلى إسرائيل، لكن الأمر هو أننا لا نعرف أين توجد هؤلاء الرهائن، مؤكدًا على أنّ المناورات بين حماس وإسرائيل هي بسبب أن كل طرف لايزال يعتقد أنه يمكن أن ينتصر في هذه الحرب، والخاسر هو الشعب الفلسطيني.