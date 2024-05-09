زوجان يعثران على مصباح في أمريكا يحقق 3 أمنيات.. ما القصة؟

وجد زوجان من ولاية نيو مكسيكو الأمريكية مصباحًا بـ3 أمنيات قيمتها 1.2 مليون دولار في صحراء ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، خلال لعبة معقدة للبحث عن الكنز، نظمتها إحدى الشركات وسيلة ترويج لها.

البحث لمدة شهرين ونصف عن المصباح

وظل الزوجان رون نوفاك وميشيل بوش، في البحث عن المصباح لمدة شهرين ونصف الشهر عبر 3 رحلات إلى دالاس، أخفته شركة «Treasure Games»، التي أطلقت المسابقة في يناير الماضي.

جائزة متنوعة

بدوره، علق ديرك جيبسون، مؤسس الشركة، على القصة، مشيرًا إلى أن هذه كانت المنافسة الأولى للشركة، وقدمت للفائز الاختيار بين مليون دولار نقداً أو 3 أمنيات بقيمة 1.2 مليون دولار.

وخرج الزوجان إلى دالاس وبقى يوم إضافي أكثر من المخطط عقب شعورهما بأنهما قريبان من المصباح الذي سيغير حياتهما، ووجدا المصباح بالفعل.

الأمنيات الثلاثة

واختار الزوجان قبول 3 رغبات بـ 1.2 مليون دولار عقب العثور على المصباح، وتبرع الزوجان بالمال لجمعية خيرية، ساعدت نوفاك عندما كان بلا مأوى، كما اشترى الزوجان فندق Southwest Motel في موطنهما الأصلي نيو مكسيكو لإصلاحه، كما طلبا شاحنة «Sprinter» كبيرة.