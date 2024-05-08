مدير «معهد فلسطين»: ما يحدث في رفح الفلسطينية بضوء أخضر من أمريكا

أكد رمزي عودة، مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، أنّ الموقف الروسي تجاه القضية الفلسطينية واضح منذ بداية الحرب ولم يتغير، فهي تؤكد أن المقاومة الفلسطينية مشروعة حتى أن تتحقق فكرة حل الدولتين، وأن ما تقوم به إسرائيل هو جرائم يجب إيقافها، كما أنها كانت ضد الفيتو الأمريكي الذي صدر في مجلس الأمن حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.

الدور الروسي تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، على فضائية «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامي خالد عاشور، أنّ الدور الروسي لا يمكن أن يضغط أكثر من ذلك بسبب العلاقات التجارية بين الروس وإسرائيل، لافتا إلى أن هناك جدوى إعلامية للموقف الروسي تجاه دعوتها بإقامة جلسة في مجلس الأمن غدا الخميس، مواصلا: «كان هناك أكثر من دعوة عربية وصينية وروسية لمجلس الأمن ولكنها فشلت بسبب الفيتو الأمريكي».

الإدارة الأمريكية وتحالفها الاستراتيجي مع إسرائيل

وتابع: «نحن في فلسطين نُثمن الموقف الروسي، ونعتبره داعما سياسيا وقانونيا لنا منذ عشرات الأعوام، لكننا ندرك أن الإدارة الأمريكية وتحالفها الاستراتيجي مع إسرائيل هي صاحبة القرار في الملف الفلسطيني، ما يحدث في رفح الفلسطينية بضوء أخضر من أمريكا، وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تُوقف الحرب ستوقفها بسهولة».