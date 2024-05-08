محمود مسلم: نأمل أن تمارس أمريكا دورها بالضغط على إسرائيل لقبول هدنة في غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنه يأمل ويتمنى أن تمارس الولايات المتحدة الأمريكية دور من أجل الضغط على إسرائيل من أجل قبول الهدنة، مشددًا على أنه دعم واستمرار دعم الإدارة الأمريكية مرتبط بكسب تأييد الجالية اليهودية في أمريكا.

مظاهرات من الجالية العربية والإسلامية

وأشار «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أن هذا ما صرح به الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس بأنه يحاول تلبية مطالب الجالية اليهودية، رغم وجود مظاهرات من الجالية العربية والإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذا لا يشفع لبايدن من أجل الضغط على إسرائيل.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من اليوم الأول يعلم أن انتهاء الحرب في غزة معناها انتهاء فترته في رئاسة الحكومة ومحاكمته بعد ذلك، ولذلك يحاول إطالة أمد الحرب.

الوضع في رفح الفلسطينية يأتي على عكس التصريحات الأمريكية

وشدد على أن الوضع على الأرض في رفح والضربة والقصف الإسرائيلي المتزايد منذ ساعة يأتي على عكس كل التصريحات الأمريكية، والتصريحات الأمريكية تتحدث من اليوم الأول بضرورة حماية المدنيين، وتحاول تراضي الرأي العام بتصريحات ولكن الواقع لا يعكس هذه التصريحات.