«الرئاسة الفلسطينية»: نطالب بسرعة إنجاز الهدنة ووقف العدوان على شعبنا

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية الدكتور نبيل أبوردينة، إنّ المطلب الفلسطيني الدائم هو وقف العدوان، وليس الهدنة أو تبادل المحتجزين، لأن هنالك مئات الضحايا يسقطون يوميا من الشعب الفلسطيني.

مطالبات بسرعة إنجاز الهدنة

أضاف «أبوردينة»، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نطالب بسرعة إنجاز هذه الهدنة وسرعة وقف العدوان، وهذا هو المطلب الفلسطيني من الجانب الأمريكي، الذي لا زال غير حاسم في أمره ويسمح لإسرائيل باستمرار العدوان».

الإدارة الأمريكية قادرة على وقف الحرب

وتابع: «الإدارة الأمريكية قادرة على أن تأمر إسرائيل بوقف العدوان، وبالتالي للأسف الشديد لا تزال الإدارة الأمريكية تقبل بالتفسيرات الإسرائيلية ومستمرة في دعمها، وموقفنا الدائم منذ اليوم الأول للحرب هو أنه على إسرائيل وقف العدوان».