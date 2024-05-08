مراسل «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح: إسرائيل تعرقل إنفاذ المساعدات إلى غزة

قال أيمن عماد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إنّ المتحدث باسم هيئة المعابر في قطاع غزة، أشار إلى أن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة على منفذ رفح البري من الجهة الفلسطينية بمثابة حكم بالموت الكامل لجميع من تبقوا في قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي يفرض عراقيل على إنفاذ المساعدات

أضاف في رسالة على الهواء، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تفرض عراقيل على إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولكن في هذا التوقيت، مُنعت المساعدات بشكل كامل.

وتابع: «الاحتلال الإسرائيلي أغلق منفذ رفح من الجهة الأخرى، ومنع استقبال الجرحى والمصابين وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب أمراض الأورام، ويبدو كما نسمع أن الاحتلال مستمر في الرشقات الصاروخية وغير ذلك من المدفعيات التي تمارس إطلاق القذائف على مدار اليوم، والفترة المقبلة ستكون هي الأسوأ في قطاع غزة بعدما انقطعت المساعدات ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمارس الحصار الكامل على قطاع غزة بعدما حاصر المناطق الشمالية في السابق».