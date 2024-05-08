تحذير من رسائل احتيالية مكونة من 3 أحرف على «واتساب».. هتخسر فلوسك

يُتقن القراصنة طرقا مُختلفة لخداع مستخدمي تطبيق واتساب، عن طريق إرسال رسائل احتيالية لسرقة محادثاتهم الشخصية، وربما يصل الأمر إلى حد سرقة الأموال، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

خلال المكالمة، يرسل المتسللون رموزا تتكون من 3 حروف «OTP» إلى الضحية، ويطلبون منه الانضمام إلى المكالمة القادمة لأفراد العصابة.

التحذير من رسائل احتيالية

ربما لم يدرك المستخدم، أن الرمز الذي قام بتسجيله هو رمز الوصول الذي سيسمح للمحتال بتسجيل حساب واتساب الخاص بالضحية على جهاز جديد، ما يساعده على السيطرة على حسابه، وبعد ذلك يُرسل المحتال رسائل إلى جهات اتصال الضحية وفي الغالب يطلب منهم الأموال كنوع من المساعدة.

وفي هذا الشأن، نصح الخبراء الأشخاص بضرورة الاحتفاظ بأي تفاصيل حساب أو رمز مرور وأكواد تحقق، مع الإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة داخل واتساب.

رد شركة ميتا

وردت شركة واتساب المملوكة لشركة ميتا، قائلة إن يجب على جميع المستخدمين إعداد التحقق من خطوتين لمزيد من الأمان، مشدد على ضرورة عدم مشاركة رمز PIN، المُكون من 6 أرقام مع الآخرين أبدًا، ولا حتى مع الأصدقاء أو العائلة.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يخدع فيها المتسللون مستخدمي واتساب، ولكن من قبل أرسلوا رسائل تضمنت نص: «مرحبًا أمي/ مرحبًا أبي»، إذ ينتحل من خلال المتسلل صفة الابن أو الابنة ويخدع المستخدم من خلالها، ليعتقد الأخير أنه يتحدث إلى أطفاله، حيث من المعروف أن المتسللين يتعمدون على العروض الوهمية المغرية لبعض المنتجات.