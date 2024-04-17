تغيير بسيط في تطبيق واتساب أثار غضب المستخدمين.. ماذا حدث؟

حالة من الغضب سيطرت على مستخدمي تطبيق «واتساب»، بعد التغيير البسيط الذي طرحته الشركة، وهو ما دفع التطبيق إلى التراجع عنه المتمثل في حرف واحد فقط، دون أن يستكمل في التحديث، ونستعرض ما هو التحديث الذي أثار غضب وانزعاج المستخدمين.

تغيير في تطبيق واتساب

تطبيق «واتساب» عمد إلى إجراء تغيير جديد وصفه بالـ«بسيط جدًا»، تسبب في غضب وانزعاج مستخدمي التطبيق، وكان التغيير أو التحديث عبارة عن جعل حالة الشخص المتصل بالإنترنت تظهر أول حرف كبيرًا «O» والباقي صغيرًا وبالتالي تظهر كلمة «Online» هكذا، أو عندما يكتب، فهو يظهر حرف «T» كبيرًا في «Typing».

منذ بداية الأسبوع الماضي، بدأ مستخدمي تطبيق «واتساب» يلاحظون هذا التغيير، مما أثار انزعاجهم، فقد عبر أحد المستخدمين في منشور على منصة «إكس» عن انزعاجه من التحديث وكتب: «هل لاحظ أي شخص آخر التغيير الجديد في أحرف كلمة online قد تمت كتابته الآن بالأحرف الكبيرة.. لا أعرف لماذا يزعجني هذا كثيرا»، وتداولت التعليقات المعبرة عن الانزعاج من التغيير الجديد.

انزعاج مستخدمي واتساب من التحديث

بعد تداول الانزعاجات من تحديث واتساب الجديد، قال متحدثًا باسم الشركة التي تملكها «ميتا» إن هذا التغيير كان مجرد اختبار صغير، مشيرًا إلى أن الأمور ستعود إلى طبيعتها كما في السابق، كما أن هناك شركات التكنولوجيا عادةً تجري آلاف التغييرات الصغيرة في التصميم على مواقعها الإلكترونية كل عام، وتختبرها على أعداد صغيرة من المستخدمين لقياس رد الفعل، وهو ما يعرف بعملية «اختبار A/B»، وفق ما نقلته البوابة العربية للأخبار التقنية.