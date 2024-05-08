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سيارة غامضة ترافق نتنياهو في جولاته.. هل لها علاقة بصحته؟

كتب:

عمرو حسني
10:45 م | الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

كشف موقع «واللا» الإسرائيلي، عن مستجدات صحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ركّب من قبل جهاز تنظيم ضربات القلب عقب إصابته بأزمة قلبية عابرة في العام الماضي.

سيارة غامضة في موكب نتنياهو

وأوضح الموقع أن موكب نتنياهو يضم دائما سيارة إسعاف لكن شكلها من الخارج سيارة عادية لكنها مجهزة من الداخل كاملا بالأجهزة والمعدات الطبية.

السيارة ترافق نتنياهو دائما

ونقل الموقع الإخباري عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء تأكيدها أن السيارة هي سيارة إسعاف، لكنها تدعي أنها ترافق رئيس الوزراء فقط في الرحلات إلى مناطق إسرائيلية بعيدة عن المستشفيات، وشوهدت السيارة تتحرك داخل تل أبيب والقدس في مناطق تضم العديد من المستشفيات.

حرب لا تتوقف

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

 وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 34 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.

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بقلم عمرو حسني