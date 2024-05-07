مؤلفة «مليحة»: المسلسل كان هدفه توصيل صوت الشعب الفلسطيني للعالم

قالت رشا الجزار، مؤلفة مسلسل مليحة، إن المسلسل كان الهدف منه إيصال صوت الشعب الفلسطيني للعالم أجمع، في ظل الأحداث الجارية، وحالة التعتيم العالمي خلال الشهور الأولى من الأزمة، مشيرة إلى أن شعوب العالم بدأت تتفاعل مع القضية الفلسطينية، ويمتزج شعورها مع نظائرهم في العالم العربي خلال آخر 3 أشهر تقريبا، ثم بدأت في تقديم المساندات.

حاولنا تقديم عمل درامي يدعم القضية الفلسطينية

وأضافت المؤلفة، خلال حوارها لبرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلاميتين نهى عبدالعزيز ورضوى حسن، عبر فضائية «DMC»: «وقت التفكير في عمل مسلسل مليحة لم يكن الوضع والتفاعل والتعاطف مع الشعب الفلسطيني، مثلما نشهده الآن، لذلك حاولنا تقديم عمل درامي يدعم القضية والشعب الفلسطيني».

وشدد على أن رد الفعل حول مسلسل مليحة كان إيجابيا ومفاجئا بالنسبة لكل فريق العمل، مؤكدة أنه نجح في التأثير على جميع المشاهدين بكل أنحاء العالم، متابعة: «رد الفعل حول المسلسل أسعدنا للغاية».