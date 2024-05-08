رئيس بلدية رفح الفلسطينية: المدينة على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة

قال رئيس بلدية رفح الفلسطينية الدكتور أحمد الصوفي، إن المدينة على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنه منذ 3 أيام لم تدخل أي مساعدات، ونحن في كارثة إنسانية وصحية.

المدينة الوحيدة المتبقية من غزة

أكد «الصوفي»، في تصريحات ببرنامج «كل يوم»، مع الإعلامي خالد أبوبكر، على قناة «ON»، أن رفح هي المدينة الوحيدة المتبقية من غزة وبها 1.5 مليون فلسطيني، موضحًا أن من ينجو من القصف الإسرائيلي يموت بالمرض والجوع والعطش.

أوضح أنه يوجد مستشفى صغير وخاص هو الوحيد الذي يعمل، بجانب عدة نقاط صحية لا تفي بالغرض، مؤكدًا أنه لا توجد غرف عمليات أو عناية مركزة أو حتى جهاز أشعة، مضيفًا: «مع استمرار القصف الإسرائيلي والعميات العسكرية على المدينة الفلسطينينة.. نحن أمام كارثة إنسانية صحية وإنسانية».