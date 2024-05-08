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نقابة الموسيقيين تنعى والدة الفنان كريم عبد العزيز

كتب:

ياسمين محمود
11:02 م | الأربعاء 08 مايو 2024
كريم عبد العزيز ووالدته الراحلة

كريم عبد العزيز ووالدته الراحلة

نعت نقابة المهن الموسيقية، والدة الفنان كريم عبد العزيز، التي غيبها الموت اليوم، بعد صراع مع المرض.

وقالت النقابة في بيان: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعى نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، ببالغ الحزن والاسى، والدة الفنان كريم عبد العزيز، وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

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