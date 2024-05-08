6 خطوات يجب اتباعها لتكوين ثروة كبيرة.. «علشان تكون مليونير»

بعد نجاحه في جمع ثروة هائلة تزيد عن 600 مليون دولار، قدم الكاتب ومُدرب تطوير الذات «توني روبنز»، عدة نصائح في كيفية تكوين الثروة المالية وجمع الأموال، إذ كثيرًا ما يتحدث «روبنز» عن الثراء وكيفية جمع الأموال، لذلك حدد أحد المساهمين في مجلة فوربس، 6 خطوات لروبنز كيفية الوصول إلى مرحلة الثراء، بحسب موقع «العربية».

1. تطوير العقلية

يعد تطوير العقلية من أساس النجاح، حيث يجب الانتقال من التفكير السلبي إلى الإيجابي، والتحويل من العقلية الثابتة غير الناضجة إلى عقلية النمو، وإعادة صياغة التفكير التي تؤدي إلى تحسين العمل وجني الأموال.

2. الاستعداد للعمل

يجب العمل على تحديد أهداف معينة واقعية قابلة لتحقيق، في إطار محدد.

3. التعامل مع المخاطر

يجب تجنب المخاطرة في الاستثمار، مع فهم الخسائر التي يمكن التعرض له عند المخاطرة.

4. عدم التوقف عن التعلم

يعد التعلم المستمر والسعي إلى الأفضل من أهم الأشياء التي تتسبب في بناء العقلية، ويجب العمل على تنمية المهارات وقبول النقد الإيجابي.

5. استثمار الأموال في العمل

بناء الثروة الحقيقية يحتاج إلى الاستثمار، لأنه يسمح بمُضاعفة الثروات وجمع الأموال.

6. البحث عن مٌعلم

يعد وجود معلم يعمل دور المحفز شيئًا هامًا لتحقيق ثروة كبيرة، حيث يكمن دوره في توجيه المتعلمين وترشيحهم للفرص الهامة، من أجل المساعدة في صنع ثورة كبيرة.