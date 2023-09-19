11 مليون دولار تدخل حساب مراهق بريطاني بالخطأ.. مليونير ليوم واحد

مراهق بريطاني استيقظ صباح أحد الأيام ليجد حسابه البنكي ممتلئ بملايين الدولارات فجأة دون معرفة السبب، ليبدأ وعائلته بتخيل حياة مترفة مليئة بالسفر حول العالم والسيارات الفارهة والمنزل الفخم، إلا أن تلك الأحلام تحولت إلى سراب، بعدما اكتشفت أسرته السر خلف هذه الأموال.

مراهق بريطاني يصبح مليونيرا لمدة يوم

عن طريق الصدفة تفقد الشاب البريطاني داين جيليسبي، والذي يبلغ من العمر 18 عامًا، حسابه البنكي، ليجد أن رصيده 11 مليون دولار، وعلى الفور أبلغ المراهق والدته بالأمر وأنه يريد إنفاق تلك الأموال سريعا ليستمتع بها ويحول أحلامه البائسة إلى واقع مثير، ولكن الأم شعرت بالصدمة، وطالبته بالانتظار كونها متأكدة من وجود خطأ مصرفي، وبالفعل كانت على حق، إذ حول الابن قبلها بيوم من حساب جدته إلى حسابه مبلغ قدره 11 ألف دولار، وفي اليوم التالي وجد «داين» نفسه مليونيرا، بعدما تحول المبلغ لـ11 مليون دولار فجأة عن طريق الخطأ ببنك «نيشن وايد» بأمريكا، والذي صحح الأمر بعد مرور ساعات من الحادث، بحسب ما ذكره موقع «ladbible».

وأصيبت «كارولين» والدة المراهق الأمريكي والتي تقيم في منطقة «بلفاست» بالصدمة حينما أرسل لها ابنها لقطة شاشة للرصيد صباح اليوم الثاني، وأوضحت أن «داين» رغب في شراء سيارة بورش، ولكنها أصرت على الانتظار حتى تتأكد من الأمر، لأنها على يقين أن الأموال ليست ملكه، وأنه لا بد من وجود خطأ، وظل رصيد البنك الخاص به ثابتًا لعدة ساعات قبل أن يكشف البنك حقيقة المشكلة، وفقا لما ذكرته الأم: «لم أصدق ذلك، وظننت لعدة ساعات أن ابني أصبح مليونير وسيحقق أحلامنا».

اتضح أن النظام في Nationwide Building Society اخطأ عند قراءته تفاصيل تحويل الأموال، وأضاف إلى حساب «داين» مبلغاً ضخماً وصل نحو 8.9 ملايين جنية إسترليني، وهو ما يقدر بـ11 مليون دولار، بحسب ما ذكرته والدته: «كان هناك مبلغ كبير نحو 8.9 ملايين جنيه إسترليني، ومن الجيد الجيد أنه أخبرنا ولم ينفقهم على الفور، فحينها كنا سنتحمل دفعها مرة إخرى».

عقوبة صرف أموال وصلت عن طريق الخطأ للحساب البنكي

الخبير المالي مارتن لين، ذكر أنه يقع الكثير من تلك المشكلات المالية، نتيجة وجود خطأ مصرفي، وفي هذه الحالة لا يمكن للعميل الاحتفاظ بالأموال التي تحولت إليه بالخطأ، وإذا فعل ذلك سيتوجب عليه دفعها كاملة، وإلا سيترتب عليه بعض الإجراءات القانونية ضده، وفقا لما نشرته صحيفة «إكسبريس» البريطانية.