«هتخليك مليونير».. اقتصاديون يوضحون أفضل كتب تساعد على الاستثمار

يتجه العديد من الأشخاص نحو الاستثمار للحفاظ على ثروتهم المالية، فالبعض يستثمرها في سوق الأسهم، البعض الآخر يستثمرها في الذهب والعقارات وشهادات الادخار التي تطرحها البنوك وغيرها من طرق الاستثمار، ما يجعلهم يبحثون عن أفضل الكتب التي تساعدهم في فهم الاستثمار وزيادة الأرباح لقرائها والاستفادة منها.

كتب تساعد على الاستثمار

وجد عدد كبير من المليارديرات في العالم أن الدخل أبداً لا يكفي للاستثمار، ولكن قراءة الكتب الخاصة بالاستثمار تساعد على زيادة الدخل، وهذا ما حدث مع المليونير العصامي، جوناثان سانشيز الذي غيَّر من خلال القراءة غير طريقة تفكيره فيما يتعلق بإدارة شؤونه المالية، إذ استثمر في العقارات، وبدأت مشروعاً تجارياً صغيراً، وفي النهاية أصبحت مليونيراً في عمر 37 عاماً، وذلك وفقا لما ذكرته قناة «العربية».

هناك العديد من الكتب التي تساعد على الاستثمار بشكل جيد «الأب الغني والأب الفقير» لروبرت كيوساكي رجل أعمال ألف 27 كتاباً عن التمويل الشخصي ويقترح في كتابه أن نحول تفكيرنا من «لا أستطيع تحمل تكاليفه» إلى كيف يمكنني تحمله؟.

كتاب الاستثمار في العقارات المؤجرة «The Book on Rental Property Investing» من تأليف «براندون تيرنر» الذي لا يقتصر الاستثمار على سوق الأسهم فحسب، ويعد من أهم الكتب في مجال الاستثمار، وحيث قدم كاتبه خلاله نصائح حول كيفية الحصول على دخل وربح ثابت من العقارات المؤجرة، كما يتناول الأخطاء الشائعة للمستثمرين العقاريين وكيفية تجنبها.

أهمية كتب الاستثمار

وقال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أي شخص مقبل على مشروع معين يجب أن يكون لديه معرفة في شيئين أساسيين الأول يتمثل في الاقتصاد الكلي أي فهم معدل النمو والتضخم وأيضا معدل الفائدة البنكية، والجزء الآخر لا بد أن يكون لديه معرفة عن الاقتصاد الجزئي الذي يتمثل في الاستثمار وإدارة المشروع وكذلك تسويق المنتجات، حيث إن قراءة الكتب الخاصة بالاقتصاد والاستثمار تساعد على ذلك.

وكشف الخبير الاقتصادي عن عدد من الكتب التي يمكن للأشخاص المستثمرين قراءتها للاستفادة منها:

1-«الاقتصاد الجيد في الأوقات الصعبة» بقلم أبهيجيت بانيرجي وإستر دوفلو « Good Economics for Hard Times by Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo»

2- «الاقتصادي السري» بقلم تيم هارفورد «The Undercover Economist by Tim Harford».

3- «مبادئ التعامل مع النظام العالمي المتغير: لماذا تنجح الأمم وتفشل»، «Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed and Fail».

4- «ثروة الأمم» لآدم سميث «The Wealth of Nations by Adam Smith».

5- الجزء الأول :- كتب الاقتصاد «Part A:- Economics Books».