«الطاهري»: إحسان عبدالقدوس «أول مليونير في الصحافة».. والصدق سر خلوده

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إنّ الكاتب الصحفي والروائي الراحل إحسان عبدالقدوس، لم يظلم صحفيا، فقد كان يعلم متى تسلط الأضواء عليه صحفيا، ومتى تسلط الأضواء على إبداعه الأدبي، كما أنه يُطلق عليه لقب «أول مليونير في الصحافة»، فقد كان أول رئيس تحرير توزع صحيفته أكثر من مليون نسخة، ومن ثم، فهو أسطورة صحفية فريدة من نوعها، كما أن صدقه سر خلوده حتى اليوم.

إحسان عبد القدوس مؤسس النقد السياسي في الصحافة

وأضاف «الطاهري» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد عبده، أنّ إحسان عبدالقدوس ترأس تحرير روزاليوسف في سن صغيرة، كما أنه مؤسس النقد السياسي في الصحافة، مشيرًا إلى أن السياسة التحريرية لروزاليوسف تدور في فلك الصحافة التي أسسها إحسان عبد القدوس رغم تعاقب أجيال وأزمنة.

وأكد أنّ إحسان قدوس كان أكثر من قلم في شخص واحد، موضحا أنه قبل أزمة عام 1954 كان أهم وأكبر صحفي في مصر، وبعد الأزمة احتفظ برونقه في صناعة الصحافة، لكنه اتجه إلى العمل الأدبي، وكان له دور بالغ الأهمية في هذه الصناعة.