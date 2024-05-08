الكشف على 1209 أشخاص في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية، التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية الحنفي التابعة لمركز بلطيم، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال الأهالي على القافلة الطبية

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية الحنفي بمركز بلطيم، وشملت عدة تخصصات طبية، هي الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن، فضلاً عن معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح «شقوير»، أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 1209 مواطنين، وخضع 99 آخرين للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ220 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدداً من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وانتفع بها 712 مواطناً.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شقوير»، إلى أنّه جرى أيضًا تقديم خدمات التقارير الطبية لـ4 مرضى، والتحويل لأقرب مستشفى لـ4 مرضى لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدماً الشكر لكل من الإدارة الصحية بمركز بلطيم، وإدارة مستشفى برج البرلس المركزي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.