ويليام بيرنز لنتنياهو: هناك فرصة للتوصل إلى صفقة

كشف رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، خلال زيارته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة إسرائيليين آخرين في محادثات اليوم، أنه لا يزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع حماس، بحسب ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية.

الحديث عن نهاية الحرب

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن ويليام بيرنز قال لمضيفيه إنه على إسرائيل ألا تعتبر «نهاية الحرب» نقطة النهاية، بل يجب أن تتبعها عملية سياسية.

تعليق إسرائيل

وعلقت إسرائيل أثناء الاجتماع الذي حضرها نتنياهو ووزير الدفاع جالانت ورئيس الموساد دافيد بارنيا ورئيس الشاباك رونين بار، ردت إسرائيل بأن اقتراح حماس الذي تسلمته مساء الاثنين «يتجاوز كل الخطوط الحمراء في كل المعايير وغير مقبول، كما جاء في التقرير التلفزيوني».

تصريحات إسرائيلية نكاية في يحيى السنوار

وقال الإسرائيليون لبيرنز إن رئيس حماس في غزة يحيى السنوار مسرور لرؤية الولايات المتحدة تحجب السلاح عن إسرائيل، وأن هذه الخطوة تزيد من تعقيد احتمالات التوصل إلى اتفاق.

الحديث عن رفح

ويعتبر قادة إسرائيل أن الفجوات بين الجانبين بشأن صفقة رهائن محتملة واسعة للغاية، وبالتالي يعتقدون أن تركيزهم يجب أن ينصب على استمرار عملية الجيش الإسرائيلي في رفح الفلسطينية.

حرب لا تتوقف

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتستمر الحرب لشهرها السابع.