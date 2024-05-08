عزت إبراهيم: اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية ليس بسبب استهداف معبر كرم أبو سالم

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن الموقف المصري في الأيام الأخيرة وصل لمرحلة متقدمة لطرح المشروع المصري لوقف إطلاق النار، وقبول حماس له، والعودة لإسرائيل التي تحفظت على عدد من البنود، وهناك الآن مفاوضات ماراثونية في القاهرة.

المفاوضات بين إسرائيل وحماس

أضاف «إبراهيم» خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المفاوضات بها بعض الأمور التي يمكن تسويتها، وأخرى يتعنت الجانب الإسرائيلي في قبولها، لكن من الممكن الوصول إلى أرضية وحلول وسط، لأن ما هو موجود حاليا، وما يتم التفاوض بشأنه ولا سيما أعداد المفرج عنهم أو المحتجزين الإسرائيليين الذين يمكن الإفراج عنهم في إطار الصفقة والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، والمدد الزمنية الخاصة بالإفراج.

وأوضح أن ما تردده إسرائيل اليوم، أن لديها تحفظات على النص على اتفاق ملزم لوقف إطلاق النار، سواء أكانت هدنة دائمة أو وقفا لإطلاق النار، وتل أبيب لا تريد إلزام نفسها، لأنها تريد الاستمرار في ملاحقة حماس في منطقة رفح الفلسطينية، فوفقا للتصريحات الإسرائيلية بأنها تحاصر بعض الكتائب الخاصة بحماس هناك في منطقة شرق رفح الفلسطينية.

إسرائيل كانت تحضر لعملية رفح الفلسطينية

وأكد أن إسرائيل كانت تحضر لعملية رفح الفلسطينية قبل استهداف حماس لمعبر كرم أبو سالم، بدليل وجود حشود عسكرية على حدود القطاع، التي كانت معنية بعملية محدودة في رفح الفلسطينية.