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«القاهرة الإخبارية»: إعلام عبري يؤكد تراجع نتنياهو عن المرونة في مفاوضات صفقة المحتجزين

كتب:

يارا أشرف
11:38 م | الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي أجمع قبل أسبوعين على إبداء مرونة في المفاوضات لإقرار هدنة وتبادل المحتجزين، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تراجع عن ذلك منفردا.

ونقلت عن مصادر، إن نتنياهو تراجع بشكل منفرد عن إبداء مرونة في مفاوضات صفقة تبادل المحتجزين.

أضافت أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، أبلغ نتنياهو وقادة إسرائيليين في محادثات اليوم، أنه لا يزال يرى فرصة للتوصل إلى اتفاق مع حماس، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم يارا أشرف