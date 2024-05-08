محمود مسلم: نتنياهو مجرم ويريد الحفاظ على مقعده بمد الحرب في غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إنّ مصر تبذل جهودا كبيرة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني رغم الصعوبات والتحديات التي تحدث من كلا الطرفان لعرقلة هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجرم حرب ويحاول الحفاظ على مقعده، ومد الحرب على قطاع غزة لأكبر فترة ممكنة بغض النظر عن كم الدماء التي تسيل.

نتنياهو بطبعه متشدد

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، أن نتنياهو بطبعه متشدد، ويسير خلف بعض أفراد حكومته المتشددة، موضحا أن وضع فلسطين حاليا أفضل لأول مرة، إذ إن هناك توافقا فلسطينيا فلسطينيا على معظم البنود بالاتفاقية، ومصر لعبت دورا كبيرا في هذا الأمر، متمنيا خروج الهدنة اليوم باتفاق واضح، وانتهاء الحرب على قطاع.

وأكد أن الجهود المصرية كبيرة على مختلف كافة المسارات سواء إدخال المساعدات الإنسانية اليومية من خلال معبر رفح البري، أو السياسي والدبلوماسي إذ إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل أجهزته يتواصلون مع دول العالم من أجل شرح حقيقة ما يحدث داخل الأراضي المحتلة وفي غزة تحديدا والممارسات الإسرائيلية الغاشمة التي تحدث.

تفكك في الداخل الإسرائيلي

وأشار رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أن الداخل الإسرائيلي مفكك بين الحكومة اليمينة المتطرفة برئاسة نتنياهو وبعض أهالي المحتجزين الرهائن الذين يتظاهرون يوميا لإتمام الصفقة، مؤكدا أن مصر مازالت تبذل جهودها في ملف القضية الفلسطينية، فالأمور أمس كانت تسير بشكل أهدى، ولم تتبين الأوضاع حتى الآن.