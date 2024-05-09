3 طرق للتخلص من قشرة اللحية في الشتاء.. بينها التقشير

كثيراً ما يعاني الرجال من مشكلة قشرة اللحية، التي تظهر على الذقون، خاصة في فصل الشتاء، ما يسبب إزعاجًا لبعضهم، ويضطرون إلى حلاقتها أحياناً، لذلك نستعرض في التقرير التالي، طريقة التخلص من قشرة الذقن في الشتاء، وفقاً لما ورد عبر موقع «healthline».

قشرة اللحية وأسبابها

القشرة بشكل عام هي حالة جلدية منتشرة تؤثر على مناطق الشعر في الجسم مثل فروة الرأس، تتسبب في أحمرار الجلد وتقشيره، وغالبًا ما تسبب الحكة أيضًا، ونفس الشيء يحدث لشعر الوجه (اللحية)، ما يسبب الحكة وبعض الرقائق البيضاء في لحيتك.

تحدث قشرة اللحية غالباً بسبب احتواء الجلد كل الاشخاص تقريبًا على ميكروب يسمى Malassezia globosa، وهذا نوع من الفطريات يميل إلى النمو في المناطق الدهنية التي تحتوي على الكثير من الغدد الدهنية، بما في ذلك فروة الرأس والوجة، ويساهم الفطر على تكسير الزيت الذي تنتجه الغدد الدهنية (الزهم)، وتنتج هذه العملية حمض يسمى الأوليك، الذي يعمل على تهييج جلد بعض الأشخاص، وهو ما يصيب الأشخاص ذو البشرة الحساسة الدهنية بشكل كبير، إذ أنهم أكثر عرضة للإصابة بهذا الأمر.

طرق التخلص من قشرة اللحية

يمكن التخلص من قشرة اللحية بعدة طرق منها :

- التقشير: وتساهم هذه العملية في التخلص من خلايا الجلد الميتة، بما في ذلك تلك الخلايا التي تتسبب في القشرة.

- الغسل: وهي واحدة من أبسط الطرق، فكل ما عليك هو غسل لحيتك بنفس الطريقة التي تغسل بها فروة رأسك.

- اختر الشامبو الصحيح: وهناك العديد من أنواع الشامبو المضادة للقشرة التي يمكنها أن تحل مشاكل القشرة في الغالب، وينصح بالبحث عن منتج يحتوي على المادة الفعالة 1% كيتوكونازول، هو دواء مضاد للفطريات يساعد على قتل الفطريات والخميرة ومنعها من النمو مرة أخرى.