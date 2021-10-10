أول يوم دراسي بجامعة الفيوم.. حلاقة الذقن ولقاح كورونا من شروط الدخول «فيديو»

ارتداء الكمامة.. الحصول على لقاح كورونا.. النظافة الشخصية.. حلاقة الذقن.. تطبيق الإجراءات الاحترازية، كانت تلك هي أبرز الشروط التي وضعتها جامعة الفيوم للسماح للطلاب بدخول الحرم، في ظل ما تتخذه من إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، حيث بدأ أول أيام الدراسة بعزف النشيد الوطني، وتحية العلم، يتقدمهم الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم السابق وعدداً من عمداء الكليات المختلفة، وعقب ذلك انطلقت الاحتفالات باستقبال العام الدراسي الجديد.

رئيس جامعة الفيوم يحيي العلم

بدأ اليوم الدراسي، بقيام الطلاب والقائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم بأداء تحية العلم وسط عزف النشيد الوطني، وإطلاق إشارة البدء باحتفالية بدء العام الجامعي، بتحية العلم وعزف النشيد الوطني.

وقال الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الجامعة أنهت استعدادتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، بتعقيم القاعات الدراسية المختلفة، والمدن الجامعية، والأبواب والطرقات والمبان المختلفة، بالإضافة إلى إعداد جداول المحاضرات لكل الفرق في مختلف الكليات، موضحاً أنّه نظم جولة مبكراً على أبواب الجامعة المختلفة للتأكد من عمليات التعقيم.

لقاح كورونا شرط أساسي لدخول الجامعة

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، إلى أنّ حصول الطلاب على لقاح فيروس كورونا، هو شرط أساسي لدخول الحرم الجامعي، مؤكداً عدم السماح للطلاب الغير حاصلين على اللقاح على دخول الحرم الجامعي، إضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة الواقية، وأخيراً الاهتمام بالنظافة الشخصية وحلاقة الذقن للشباب.

استمرار تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

وكشف «أبو الغار»، أنّ الجامعة مستمرة في تطعيم الطلاب بلقاح كورونا، خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي الجديد حتى الانتهاء من تطعيم كافة الطلاب بالكامل، وذلك من خلال مراكز التطعيم الموجودة في الجامعة.

بدء الدراسة بكلية الألسن لأول مرة

وأوضح «أبو الغار»، أنّ الدراسة انطلقت اليوم بكلية الألسن لأول مرة، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، مُبيناً أنّها تضم أقسام اللغات الإنجليزية، والأسبانية، والفرنسية، والإيطالية، والصينية، حيث جرى إعلان أسماء الطلاب والطالبات المقبولين بالكلية.

بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

وأضاف إلى أنّه سيجرى اليوم، تسكين الطلاب المقبولين بالمدن الجامعية بدءاً من اليوم، حيث سيتم تسكين الطلاب والطالبات المقبولين ضمن المرحلة الأولى، وفقاً للمعايير التي حددتها الجامعة.