«المصريين الأحرار»: بيانات الأحزاب تفويض للدولة للحفاظ على الأمن القومي

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن البيانات الصادرة عن الأحزاب السياسية هي إحدى الأدوات التي يمكن للأحزاب أن تقوم بها خلال الفترة الحالية، ومعظم البيانات أجمعت على تأييد الأحزاب السياسية لكل الخطوات التي تقوم بها القيادة المصرية في حماية الأمن القومي المصري.

بيانات الأحزاب تفويض للقيادة السياسية

وأشار «خليل»، في مداخلة لبرنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر شاشة «dmc» إلى أن هذا شبه تفويض من الأحزاب المصرية لأن تستكمل الدولة المصرية ما تراه للحفاظ على الأمن القومي والقضية الفلسطينية، مضيفًا: «هذا أقل شيء يمكن أن تقوم به الأحزاب المصرية في ظل الوضع الراهن الموجود حاليًا».

وأوضح أنه في الأزمات مثل الأزمات تتصرف الأحزاب بطريقة منفردة وبعضها يكون هناك تنسيق بين الأحزاب، مشددًا على أن الأحزاب السياسية كأنها كانت تنسق مع بعضها لإصدار تلك البيانات، مؤكدًا أن كل حزب سياسي أصدر بيانه لحماية الأمن القومي المصري والدولة المصرية والحفاظ على القضية الفلسطينية.