مي كساب بملابس الإحرام: «اليقين بالله يصنع المعجزات»
كتب:
ياسمين محمود
02:34 ص | الخميس 09 مايو 2024
مي كساب
شاركت الفنانة مي كساب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة صور جديدة لها أثناء أداء مناسك العمرة.
ونشرت مي كساب صورًا لها أثناء العمرة، وعلقت عليها قائلة: «اليقين بالله يصنع المعجزات، اللهم تقبل مني»، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير داعين لها بتقبل العمرة.
أغنية بيقولوا قوية لمي كساب
و طرحت الفنانة مي كساب مؤخرا عبر قناتها على اليوتيوب أغنية «بيقولوا قوية»، والتي روجت لها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «أغنيتي الجديدة بيقولوا قوية يوم الخميس الجاي بإذن الله على اليوتيوب وجميع المنصات الإلكترونية، كلمات طارق علي، ألحان وتوزيع إسلام رفعت، ميكس وماستر جورج يعقوب».